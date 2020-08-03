一名7歲美國男童，從小有反覆性中耳炎及聽力損失問題，去年在美國接受1個月進階抗生素注射治療後，隨父母來台灣居住，耳朵繼續出現流膿紅腫、頭痛甚至聽損加劇等症狀，中醫大新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權確診為「反覆性中耳炎合併難治性乳突炎」。

在家屬同意下，王堂權啟動「聽覺輔具之智慧遠距系統」平台，同步掌握病童在美國的病史及相關檢查數據，透過跨國會議及會同感染科討論後，進行精準的微創手術。

王堂權對病童施以「中耳微創內視鏡併上隱窩乳突鑿開手術」及「耳咽管微創內視鏡手術」，重建病童耳朵的正常通氣機制，並同步改善乳突腔的引流功能。

病童經過2個多月治療後，目前耳朵沒有流膿紅腫等問題，聽力也從原本中重度聽損提升到輕度聽損，聽力慢慢改善中。

王堂權指出，乳突炎屬於中耳炎的併發症之一，中耳炎治療未果、中耳腔感染化膿、耳咽管長期功能不良，都是促使發病的原因，若沒有立即治療，細菌會進入腦部引起腦膜炎、腦膿瘍或腦靜脈竇栓塞，嚴重者會導致死亡。

王堂權說明「中耳暨乳突腔微創內視鏡手術」，是經由外耳道自然孔進行手術，為病患清除乳突腔發炎性肉芽及壞死組織，可免除外在傷口，手術後不必頭部壓迫包紮，耳後也不會出現麻木及疼痛感。

另外，「耳咽管微創內視鏡手術」，是經由鼻腔自然孔手術，進行耳咽管功能重建，改善中耳腔及乳突腔的壓力調節機制，及引流中耳腔積膿等問題。

(中時 )