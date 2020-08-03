台新冠肺炎最近新增不少境外移入案例，還有外籍駐台工程師找不到感染源，對照近來的爆炸性出遊潮，防疫是否會有破口令人擔憂，台南市因觀光人潮多，為防堵疫情決定提前備戰，明天（4日）起將要求室內場所若未能保持安全距離就要戴口罩，勸導期為二周，後續若未能遵守將對相關業者開罰。

台南市長黃偉哲說，後疫情時代管制措施逐步開放，現在疫情可能捲土重來，在與中央流行疫情指揮中心討論後，市府決定將管制措施逐步收攏，第一步就是要求室內場所要戴口罩。

黃偉哲說，確保安全是最重要的，市府相關單位現在仍維持實名制、量測體溫、消毒、戴口罩等措施，明日起會強制民間室內場所也要戴口罩，將宣導2周，並視疫情狀況調整，連用餐隔板都可能再用上，未來若疫情嚴峻，對於一些娛樂場所將會有高強度的限制，業者若不能遵守規定，將根據相關法令開罰甚至勒令停業。

因有專家警告二波疫情將來襲，黃偉哲也建議中央流行疫情指揮中心，針對高風險地區入境民眾，在居家檢疫14天後，還需要進行篩檢，確定未染疫情才能放行，如此確保邊境管制效果。

南市府回復這項管制措施後，預計百貨公司、賣場、電影院、酒店業等娛樂場所將首當其衝，後續效應有待觀察。

(中時 )