林智堅3日起率團展開5天4夜巡迴，為新竹市府10月1日至11日的2020台灣設計展宣傳。(蔡依珍攝)

林智堅當場說要買Gogoro最新的電動自行車給太座。(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅3日在桃園市長鄭文燦陪同下前往睿能創意公司，被外界認為是接班桃園市「跨出第一步」，林智堅對此表示相信鄭文燦在接班人選上有自己的規畫和布局，至於未來「老天自有安排」，鄭文燦則讚林智堅不管做什麼工作都會很突出，2人都未否認，拉抬意味濃厚。

新竹市長林智堅已連任2屆，7月底在民進黨中常委、中執委就職典禮中，成為縣市長互推的當然中常委，外界認為林兼任黨內要職、增加黨務歷練，已然入主黨內中生代接班梯隊，進入決策核心，也為下一步挑戰桃園市長大位佈局。

林智堅3日起率團展開5天4夜巡迴，為新竹市府10月1日至11日的2020台灣設計展宣傳，首站就到桃園，在鄭文燦陪同下，一起前往睿能創意（Gogoro）公司，過程中不斷提及新竹和桃園都是年輕的城市，也訴說自己和鄭文燦的相似度和政策遠見，鄭也不斷和林交頭接耳。

面對外傳可能挑戰桃園市長，林智堅笑答，盛讚鄭文燦在桃園市的施政得到市民支持，更是全台第一名的市長，相信鄭文燦在接班人選上一定有其規畫與布局。

林智堅提到，自己對新竹市民有承諾，新竹市也是他的故鄉，在擔任新竹市長期間，希望將所有的努力投入在新竹市，但也未說死，留伏筆說：「至於未來的事情，老天爺自有安排！」

被問到林智堅是否是桃園市長的好人選，鄭文燦也露出燦笑，大讚林智堅是很棒的市長，能夠把城市的魅力、實力都展現出來，相信無論做什麼工作都會很突出。

接班桃園市？林智堅：相信鄭文燦自有規畫

(中時 )