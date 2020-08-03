蔡英文總統主持監察院長及駐外大使等宣誓典禮（ 總統府提供）

蔡英文總統今天主持監察院長、監委及駐外使節宣誓典禮。駐奧地利代表由重量級、曾擔任過陸委會主委的張小月出任、懸缺已久的駐WTO常任代表由前大法官羅昌發補實、駐匈牙利代表由扁時代仰重的外交幕僚劉世忠出任，顯示蔡英文總統有意積極拓展對歐關係。

今天的宣誓典禮參與人員包括第六屆監察院院長陳菊和監委鴻義章、田秋堇、紀惠容、王幼玲、王榮璋、高涌誠、葉大華、范巽綠、陳景峻、趙永清、葉宜津、蔡崇義、郭文東、蘇麗瓊、王麗珍、施錦芳、林文程、賴鼎銘、林國明、蕭自佑、賴振昌、張菊芳、林郁容、林盛豐、浦忠成及王美玉。

宣誓人員還有駐奧地利大使張小月、中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表羅昌發、駐匈牙利大使劉世忠、國安會副祕書長徐斯儉、外交部政務次長曾厚仁及田中光。

宣誓儀式由蔡英文總統監誓，陳菊帶領宣誓人宣讀誓詞，由於疫情尚未平息，蔡英文會後以點頭方式逐一向宣誓人致意，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、總統府副祕書長李俊俋等人也在場觀禮，已請辭獲准的府祕書長蘇嘉全則未出席。

今天宣誓出任駐奧地利大使的張小月，兩岸和外交經歷豐富，是蔡英文相當仰重的外交人才。曾擔任過外交部常務次長、北美事務協調委員會主任委員、陸委會主委、海基會董事長、駐英國代表、駐澳洲代表，以及駐美國西雅圖辦事處長等職務。

世界貿易組織（WTO）是我國唯一正式參與的國際經貿組織，常任代表懸缺逾10個月，由於正值中美貿易戰，中美關係陷入空前緊張，WTO面臨改革關鍵期，由嫻熟國際經貿法案的前大法官羅昌發出任該職，顯示蔡英文有意擴展我國在WTO的地位和重要性。

執政政府相當傾中的匈牙利，則由前外貿協會副董事長劉世忠出任代表，劉世忠是扁時代深受仰重的新生代外交幕僚，陳水扁許多涉及外交事務，都透過劉世忠折衝，之後劉在民進黨內陸續襄助過行政院長蘇貞昌及現任副總統賴清德，此次外派也突顯蔡有意拓展我國在歐洲的新領域。

(中時 )