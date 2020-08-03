今年四月以台灣防疫作為為題，讓台灣登上美國醫學會雜誌JAMA的的史丹佛大學教授王智弘今天表示，台灣防疫做得好，但在暴風雨中的船不可能一直都不淹水，站在公衛政策的角度來看，他不支持全民普篩，因燒掉一年健保預算還可能出現偽陽性，但支持入境篩檢，他以經濟效益來計算，入境者自費100美元，約3千台幣，帶來卻是10倍的經濟效益，若要一直關大門，就要持續發三倍券。但張上淳表示，如果國人一直抱持永遠「＋0」心態，那邊境就很難有鬆綁的那一天。

遠見雜誌今天舉辦論壇，邀請中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳、史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘、疾管署署長周志浩、慈濟大學校長劉怡均針對國內新冠肺炎疫情發展對談。

國際疫情越來越嚴峻，本週全球確診人數已經突破一千八百萬，平均不到四天就以一百萬人數感染成長，台灣本土疫情相對穩定下，屢屢有學者呼籲開放邊境，以維持經濟與防疫的平衡。

王智弘直言，先前夏威夷聯邦參議員辦公室跟他討論提到，一台波音747載三百人到夏威夷，提供的經濟價值是100萬美金，檢測成本3萬元，經濟利潤超過三十倍。台灣以十倍計算就好，一天一萬人入境，一人至少可以帶來3萬元的收益。

他認為，可由先從入境者付費，若篩檢一個人要花3千元台幣，但可以再消費，會再花3千元，受益的是台灣的旅館、餐飲業者等，且防疫單位還有採檢練兵的機會，現在3千元卻是花掉就沒了，若台灣共識是持續鎖邊境，那就要鼓勵消費，持續發三倍券才能避免經濟萎縮。

「台灣真的能在這波疫情中變成一個更重要的國家嗎？」王智弘表示，這次疫情是危機也是轉機，應該藉機發展國內生技醫療產業，尤其台灣示範民主體制也能成功抗疫，若能善用現有科技 醫療照護優勢促進台灣和國際進一步連結，可以讓台灣從危機走出來變得更強大，這是台灣的機會。但台灣因為沒有嚴重疫情，對於歐美疫情、發展中國家沒有許多的了解，都需要田野調查，這是下半場要認真努力的地方。

張上淳也坦言，最近確實為了如何再開放討論解除檢疫的事情，尤其國際疫情嚴峻，但除非我們都不跟其他國家往來，否則我們守得很緊，台灣人民很安全但也犧牲很多，包含境內許多經濟活動，要以適當進展不容易。

張上淳直言，目前因卡在第五天或是第七天篩檢陰性無法保證後續不會出現陽性，而導致有一點社區傳播的可能。就像最近出現外籍人士感染的事情，如果全民不要永遠保持「零容忍」，如果大家期待永遠「＋0」， 那主政者永遠放不了 。他說，如果大家可以接受一點點小疫情，不要對人民身體健康損傷，在可控範圍控制著，對主政者來說才能做更多的開放。

(中時 )