雖然台股上周上揚2.93％，不過，外資還是站在賣方，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超176.31億元，已經呈現連續3周賣超。累計今年以來至7月31日止，外資賣超為5,729.20億元。

外資連賣三周，但台積電(2330)上周創高表現，外資總持有股票市值提升到16兆9,245.34億元，占全體上市股票市值的44.07％，較7月24日的16兆923.95億元，增加8,321.39億元。

在個股買賣超方面，上周友達(2409)法說會，對於面板景氣樂觀，外資積極布局，友達、群創(3481)分居買超第一、三大，張數分別為85,682張及26,438張，欣興(3037)買超40,237張排第二。

賣超方面，外資上周賣超華邦電(2344)居冠，累計45,209張，永豐金(2890)、彩晶(6116)居賣超第二、三名，張數為42,800張及42,057張。

(時報資訊)