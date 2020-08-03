美國總統川普（Donald Trump）上周呼籲延後2020年總統大選，他聲稱郵寄投票可能導致作弊和不準確的結果，希望大選可以延後到人們能「正確、安全投票」為止。美國第二季GDP表現欠佳，川普再拋出推遲11月選舉想法，國際美元偏弱，今早台北外匯經紀公司，新台幣匯價午盤的高低匯價區間在29.51~29.301之間，以29.372元，小升1.3角暫收，成交量6.53億美元。

匯銀表示，今早有外銀的美元買盤。由於7月美元跌幅逾4%，已經創下10年來單月最大跌幅。雖然川普延後選舉說不利於美元走勢，但7月美元跌幅已深，是否持續偏弱仍要觀察。

7月新台幣匯價升值0.54%，而外資在台股已連四日賣超，後續留意外資動向及國際美元走勢。

根據外媒報導，川普上周在推特發文表示，因為使用郵寄投票，2020年將成為歷史上最不准確，最詐欺的選舉。這將給美國帶來極大的難堪。建議推遲選舉，直到人們可以正確，安全地投票為止。美國2020總統大選原定於今年11月3日舉行。今年受到COVID-19新冠疫情影響，為了避免人群聚集風險，包括華盛頓州（Washington）、加州（California）、猶他州（Utah）、夏威夷州（Hawaii）、科羅拉多州（Colorado）、奧勒岡州（Oregon）在內6個州就計畫在大選前，舉行「全郵寄投票」，將自動寄送選票給所有已經登記投票的選民，以便選民在選前將選票寄回，或在投票日當天投入選票箱。

(時報資訊)