針對父親節商機，台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網自8月5日至8月8日強打「百萬超跑體驗」及「一年份洗車服務」兩大活動，法拉利、保時捷、特斯拉三大超跑隨心選，亦貼心瞄準愛美型、顧家型、享受型及3C控四大類型爸爸送禮指南，預估買氣年增50%。

父親節將至，momo今年以「替爸爸圓夢」為出發點，「爸氣」《男神節》重頭好戲登場，8月5日至8月8日強打「百萬超跑體驗」及「一年份洗車服務」兩大活動，法拉利、保時捷、特斯拉三大超跑任選，凡於8月5日至8月8日間單日累積消費滿8888元，即享登記抽一日體驗資格，還有時尚名錶可以帶回家，momo更貼心加碼不限金額下單抽一年份(12次)洗車服務，讓廣大爸爸們享有一整年的尊榮感。

此外，momo亦鎖定「愛美型爸爸」推薦臉部清潔保養、刮鬍刀等商品，「享受型爸爸」的按摩器材、保健食品等禮物，以及「3C控爸爸」推出「Lenovo」、「HP」兩款14吋筆電優惠8折起，指定商品再送Microsoft365個人版或無線滑鼠等，一連串活動預估將可帶動買氣年增50%。

(時報資訊)