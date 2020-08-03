根據國發會統計，2030年臺灣老年人口將增至559萬，15歲至64歲的青壯年人口卻降至1515萬人，在高齡化、少子化雙重衝擊下，「老了誰來顧？」相信是許多人說不出的隱憂。工研院超前部署，攜手包括特力集團、錸德集團旗下的錸工場、佳醫集團、研華科技、友達光電、銀好宜崌等共20家長照相關業者成立「智慧長照大聯盟」，整合不同領域實際可應用在長照場域的技術，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等全方位解決方案，打造國內首條智慧長照產業鏈，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，讓臺灣從製造大國轉型成為服務大國，滿足高齡社會的需求，搶攻國際橘世代樂齡「心」商機。

工研院副院長彭裕民表示，臺灣將在2026年邁入「超高齡社會」，超過65歲以上的老年人占比將逾20%，未來臺灣照護人力將無法支應龐大的需求，長照成為刻不容緩的挑戰。面對越來越多老化問題、失智者退化與照護者的痛點，彭裕民指出，過去臺灣在長照相關領域已建立合作的共識；政府已在2017年實施長照2.0政策，除了社會福利外，若能再透過跨領域整合將長照打造為一個產業，運用科技將傳統照護轉型為更有品質及效率的智慧照護，降低患病率與延緩疾病發生，才能讓被照護者獲得更良好的照護品質，並減低醫療人員的照護負擔，真正解決長照痛點。

彭裕民指出，工研院號召包括民間長照安養機構、醫療資源、科技產業、家具零售業、運動健身業者、建設公司、保全業與學術機構等跨領域業者，串聯起特力集團、錸德集團旗下的錸工場、中華電信、佳醫集團、研華科技、友達光電、榕懋實業、銀好宜崌等上中下游20家業者，成立國內首個「智慧長照大聯盟」，透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式，讓全臺照護技術及產品可在這個銀髮聚寶盆的智慧長照試驗場域中進行驗證、測試及整合，提供總體服務解決方案。

(時報資訊)