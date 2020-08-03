防疫生技族群4大天王：中天、杏國、合一、杏輝，被投資市場暱稱為「天國一輝」，股價在7月上旬同步攀上高點後急轉直下，跌勢之慘烈，讓買在高點的投資人欲哭無淚。

不過就在股價崩跌到季線附近後，4家公司上周開始同步翻揚，周一(3日)無畏台股大跌逾百點，中天(4128)一路從平盤之下往上拉，11點過後亮燈漲停，來到80.7元，12點30分委買張數高掛2287張、杏國(4192)亦同步發動漲逾6%，來到76.6元；合一(4743)漲停203.5元、杏輝(1734)午盤亦漲3%，來到43.1元。

分析師表示，上周在美國政府將撥柯達7.65億美元國防貸款，帶動台股防疫族群出現集體反彈，「天國一輝」在歷經融資斷頭和分盤交易清洗籌碼，加上半導體族群轉弱、讓主力再度進場作多。

不過，觀察外資動向已經開始轉為賣超，加上今年疫情對生技族群的利多皆已反應，建議投資人操作仍以短線搶短為之。

(時報資訊)