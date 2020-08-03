蔡正元臉書。（摘自蔡正元臉書）

被時代力量停權的黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調聲請羈押禁見，秘書長陳志明稱「黨發不出薪水，去借錢來發」。而徐收賄會爆發，則是因被查到一通關鍵電話問錢在哪。對此，前藍委蔡正元譏諷，原來「時代」力量變「錢袋」力量的力量來自「太陽花」要錢花的力量。

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，1日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

據悉，徐永明收賄一事曝光，是因被查到一通關鍵電話問「錢呢？」針對徐永明涉嫌收賄，時代力量日前召開臨時決策會，停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量立委邱顯智為代理黨主席。時代更決議，若法院裁定羈押徐永明，將儘速予以停權處分。

對此，蔡正元今在臉書發文譏諷，「錢袋力量」黨主席徐永明教授沒拿到「錢」，用很大的「力量」在電話中大吼「錢呢？」「錢袋力量」的力量來自「太陽花」要錢花的力量。

(中時新聞網)