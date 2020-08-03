國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁3日上午臉書發布競選影片，強調從一個媽媽立場擔心孩子的未來，尤其現在有些自由正消失不見，「該民主的不民主了，該進步的不進步了」，影片中她更被人丟擲紙屑，暗諷遭打壓、霸凌。

李眉蓁在競選影片中聲音感性，守護沉睡中的嬰兒，連問2次「孩子睡了，睡醒了，他有什麼樣的明天？」未來有好空氣可以呼吸嗎？有乾淨的水可以喝嗎？長大了也要去外地找工作嗎？凸顯她在選戰中最重視與高雄人息息相關的空氣、水質及就業機會。

影片畫面帶到原本好交情的朋友，只因為看到對方拿起國旗，竟面露不屑、轉頭就走，李眉蓁感嘆，有些友誼正在失去，有些善良正在離開，還有些自由正在消失不見，「該民主的不民主了，該進步的不進步了」，所以她要勇敢，勇敢為了孩子的明天。

李眉蓁陣營發言人呂謦煒說，競選影片中有一段是描述李眉蓁遭外界攻擊，怒罵她「哪來的路人啊？妳誰啊？」但李眉蓁回答「我不是誰，我是孩子的媽媽，為了孩子，讓我們一起勇敢」，由於影片重點是承擔與勇氣，所以畫面中李眉蓁幾乎都是抬頭、撐著孩子與高雄。

呂謦煒表示，之前推出過很多影片跟直播，包括高雄人最關心什麼？24小時38區挑戰、元氣午餐、萬安演習等等，接下來也會繼續加強影片直播等內容，直接向選民傳達理念。

(中時 )