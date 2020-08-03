繼馬林魚爆發21人確診新冠肺炎後，紅雀隊成為第二大受感染球隊，原本球隊已有6人確診，今日又傳出新增「多名」確診案例，不過實際人數不詳，要等明日才能確定實際人數。

根據美媒《ESPN》報導，紅雀隊在昨日的病毒檢測中，新增了多個陽性反應，不過目前尚未公布實際人數。由於球隊除了大聯盟的唾液檢測之外，也通過醫院進行快篩，但兩邊檢測結果並不一致，因此還待確認。

紅雀發出聲明表示，「球隊仍在等待最新的檢測結果，預計（美國時間）周一才會更新情況，球隊今晚將留在密爾瓦基等待。」紅雀周末原本要與釀酒人進行客場比賽，不過由於突然爆發確診案例，因此賽程延後，原定接下來前往底特律對戰老虎，可能也因此要取消。

馬林魚原本有21名確診，不過內部沒有再多添案例，狀況看起來已獲得控制，大聯盟宣布從美國時間周二開始恢復比賽，將要對上金鶯隊，並在4天內進行3戰，確診球員都已回到邁阿密，其他人留下來打完剩下賽事。

(中時 )