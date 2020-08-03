警方表示今年上半年查獲毒藥頭人數比去年391人要多出67人。（警方提供／李文正台北傳真）

北市警方自5月底至7月底，2個月內持續打擊新興毒品，查獲混合式毒品咖啡包、果汁包等含有PMMA強力搖頭丸成分毒品3000包，以及跨境走私毒品，栽種大麻以及安非他命，其中毒販為了吸引年輕人，更以Youtube、百威啤酒商標為外包裝，吸引無知年輕人消費。

警方統計，今年起至6月底北市已查獲供毒藥頭458人，較去年同期391人，增加67人，為六都查緝量能增加最多之縣市。

上月28日更接獲檢舉，發現有快遞人員發現貨品藏毒，隨即通報警方到場，拆開竟然發現，販毒集團竟以流行精品、潮牌LOGO或是動漫主角吸引民眾食用，卻未提供相關資訊給年輕人，導致施用過量時，常因混用導致喪失生命，。

警方表示，防疫期間不管是送美食或公司文件都很方便，卻有販毒集團利用快遞，還好被快遞員機警發現異常，及時提供警方可疑情資，進而得以緝獲這些供毒藥，警方強調，警民共同努力，才能有效消弭毒品犯罪。

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(中時 )