後疫情時代，中央推出「振興三倍券」，高雄市政府則推出振興購物嘉年華活動，迄今已帶動至少6.7億元的消費，累計發票超過11萬張，高雄代理市長楊明州3日頒發2部汽車大獎，除了祝賀與羨慕得獎者，他「也要登錄發票」，試手氣，高雄振興購物嘉年華到8月底為止，預定9月再抽出百萬汽車及加碼的神秘大獎，刺激買氣。

高雄市政府3日舉辦「振興開麥拉、高雄FUN最大」活動，高雄代理市長楊明州、以及高雄經發局副局長高鎮遠，分別抽出10位獲得黃金的幸運兒、以及5位萬元抵用券得主，2位百萬名車得主也從楊明州手中領取獎項。

楊明州表示，振興購物嘉年華活動活動至8月31日，迄今，上網登錄的發票超過11萬張，消費金額突破6.7億元，除了日日抽抵用券、週週抽黃金、月月抽百萬汽車，另有月月獨家好禮和加碼神秘大獎。

他說，過去一段時間，他忙到忘記登錄發票，不過，由於還有一部百萬汽車大獎，因此，從現在開始，他也會開始登錄，試手氣，楊明州並呼籲在高雄消費滿500元，記得上網登錄發票，讓荷包「FUN最大」。

楊明州表示，隨著後疫情時代來臨，除了中央推出「振興三倍券」，高雄市振興商機不遺餘力，除了經發局購物嘉年華登錄發票送豪禮、及現金抵用券、觀光局食、宿、遊、購多項優惠方案、農業局加碼農遊券消費，再送100元購物金，以及高雄電影館推出電影票價優惠購、鳳山運動園區主打消費翻倍送、滿3千送3千等。

他說，高雄市政府也集結百貨、賣場和商圈，推出各項振興優惠，聯手搶攻國旅市場，以多元超值的消費組合，滿足消費者不同需求，希望觀光客前進高雄，欣賞山海河港、體驗熱情人文。

(工商 )