劉若英（奶茶）響應愛最大慈善光協會為忠義基金會發起「失依兒救助計畫」，她提醒大家去領振興三倍券，並宣導可以透過紙本振興券捐助「失依兒救助計畫」，讓愛心放大三倍，她說：「這應該是最有意義的方式！請大家伸出援手，讓忠義基金會的失依兒們，都能在９月和你我的孩子一起，準時開學！」她一向對老人家和小孩的新聞特別關注，因為從小家裡就很多長輩，「直到現在也有了自己的孩子，更是如此。」她表示：「我常跟我孩子說，你要惜福，對這個世界要心懷感恩，因為並不是每個孩子都能跟你一樣，在穩定的環境成長和教育。」

劉若英婚後育有一子，兒子現在5歲大，她期許孩子成為善良的人，「品德是很重要的，要有愛。我希望能給他足夠的愛和陪伴，讓他可以感受愛，並分享給別人！」她表示，凡事講理，柔性勸說，盡可能讓孩子理解事情的輕重。「因為他們太小，還不能夠判斷，我更不會用命令方式，而是盡可能讓孩子心服口服。」她以練琴為例，「我會跟他說，你冷靜一下、我也冷靜一下，等你想練時就來告訴我，你先想一想。」而孩子也很乖，「頂多混一下，就出來對我說『好吧』！」說到小孩，劉若英眼睛發亮：「他很皮、真的很皮，但還算講道理。」

她回憶以前曾在拍戲現場看到一個看板 ，上面寫著「教育可以改變未來」，當時她不以為意，但隨著時間成長，她慢慢發現重要的不是多好的學歷和文憑，「而是在教育的過程中，能對自己有信心，去做出對的選擇、判斷，甚至有不同的角度。」她強調教育的重要性，並疾呼失依兒童更應該受到好的教育，因為沒有人可以幫他們做更好的決定，或是在旁輔助他們、讓他們在人生每一階段能有所依靠，「因此，我覺得失依兒的教育，比任何人都還重要。」

繼Ella陳嘉樺探視失依兒小育、張小燕深受失依兒院友阿堯的故事感動而為愛配音發聲，本計畫第3彈請到天后劉若英現身說法、分享育兒經，兩階段的「失依兒救助計畫」在兩週內受到超過5,000人次響應，已成功達標。蔡依林、舒淇、楊丞琳、蕭敬騰、安心亞、魏如萱、阮經天、歐陽靖、王子邱勝翊等天王天后皆提筆為文分享愛。

陳文茜憶起小時候外婆對她說的話：「如果你的命運很好，不是因為你了不起，而是你很幸運，一路享有許多福份。」她又說：「但一個人的福份，不要全攬在自己身上，這樣『火』會燒起來。你要懂得把福份，分給別人。」她表示，很多孩子一生再努力，都需要一雙手去拉他們一把，「對我而言，如果我活著還有意義，是因為我的存在，對他們的命運產生了意義！」陳文茜呼籲，用溫暖的付出、實質的一點心意，改變他人的不幸，「進而讓這個世界好一點。」

蔡康永則撰文表示：「互相的仁慈，是最棒的仁慈。」提及疫病期間，仰賴許多陌生人的仁慈，得以保全自己與家人，所以「如果可以，我們也讓自己、加入仁慈的人群，體會仁慈的力量吧！」而張小燕也發自內心寫道：「這次我很高興能為忠義基金會盡一份心力，非常感謝，你們伸出了雙手，接住許多需要被接住的孩子。」她欣慰地表示：「相信每個孩子，都可以因為你們的善意，勇敢面對，慢慢長大。」並請大家持續關注「失依兒救助計畫」，讓世界更美好。

8月31日前支持專案的民眾，可根據贊助金額獲得愛最大的周邊回饋品，如「夏日絹布涼扇」、「讓愛發光水壺」，亦可選擇無償捐助。一起用愛發光，伴失依兒向前走：https://backme.tw/ref/eJA9i/

劉若英呼籲用振興三倍券做公益。愛最大慈善光協會提供

劉若英呼籲用振興三倍券做公益。愛最大慈善光協會提供

(中時 )