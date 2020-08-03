台灣今年連續高溫打破多項歷史紀錄，連帶將造成民眾用電量大增，此時若因電線老舊又過度用電，不只傷荷包，甚至可能危及家戶安全，信義房屋協同專業廠商推出免費｢電箱健檢專案｣服務，與用電專家一起到住戶家中檢測用電安全及電箱迴路，提供民眾免費到府一對一諮詢服務，檢查後還會在總開關箱貼上提醒貼紙，註明開關迴路與檢查時間，以便提醒住戶定期檢查。

信義房屋表示自2019年8月起即開放電箱健檢服務，服務過程中發現，消費者住家中最常出現3種不良用電習慣：同一組插頭或延長線為圖方便被插滿、電線纏繞且放在易燃物下、以及電器品24小時接著電，雖然便利，但延長線老舊或負電過大，易提高住家火災風險。但是電箱健檢服務後，有超過5成的使用者在健檢後會依照師傅的建議，更換家中老舊線路或電器以確保安全及省電。

目前仍在進行中的信義房屋｢電箱健檢專案｣活動，是由分店同仁陪同專業配電師傅到客戶家，針對電箱各用電迴路(無熔絲開關)、用電負載量、用電環境進行檢測，同時提醒住戶用電設備安全須知以及用電習慣之建議，檢查後會在總開關箱貼上用電迴路標籤以及寫上檢查日期，同時提供居家用電安全檢查表，方便住戶未來自我檢測用。即日起只要與信義房屋全台各分店洽詢及預約，該行政區集滿4~6戶就可以安排專業師傅免費做電箱健檢，以確保家中用電安全。建議民眾可以鄰里、社區為單位申請，或由信義分店代為集單亦可。

因應疫情期間，同仁及專業配電師傅進入住戶家前會先進行手部消毒，檢測過程中也會全程配戴口罩，檢測完成會製作小卡以及留下分店資訊，放公佈欄或信箱供其他住戶得知消息，提醒如有其他修繕需求，亦可到最近的信義房屋洽詢。

(中時新聞網)