美元指數上周五（7月31日）一度下跌至92.5（8月3日早報93.4），創兩年新低，單月最多下挫近5%，為10年來最差的單月表現，瑞銀估計美元指數在未來數周將跌破90。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，規模高達1.5兆美元的美國經濟刺激方案至今懸而未決，但國會本周五（8月7日）起休會， 兩黨盡快通過巨大的財政支持對當前脆弱的經濟非常重要，如何打破政治僵局為本周市場焦點之一。

美國科技巨擘上周交出亮麗的成績單，其中，蘋果公司上周五大漲10.5%，創出歷史新高，市值躍升至1.8兆美元，從沙特阿美手中奪回全球市值最高的桂冠。從7月全月來看，標普500指數上漲5.5%，跑輸納指的升幅6.8%，但兩者均連續第4個月走高。

基於疫情重擊經濟及企業運營狀況，投資者對美企二季度財報不寄以厚望，普遍分析師的預測也偏向保守。然而，不止大型企業讓人喜出望外，至今已發布的財報當中，分別約80%及70%企業的盈利及收入優於市場預期。

從此推算，總體季度盈利下跌約35%，好於我們的預期降幅40%。此外，儘管美國部份地區疫情在6月初反彈（最近似乎受控），但自6月以末以來，分析師調高三季度盈利預測約2.5%。

市場此前可能低估政府頒布大規模財政支持的影響，如果政策刺激陸續顯現，無疑有利於企業盈利復甦，當然，回升速度最終取決於疫情發展及政策支持。

(時報資訊)