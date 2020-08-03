扯！台中靜大學一名邱姓女學生搭公車險送命，他昨（2日）搭乘台中市304公車到秋紅谷站時，人還沒下車駕駛就把門關上，讓她整個頭懸在車外晃，嚇得用力拍打車門，其他乘見狀大叫「停車」，駕駛才驚覺出事，趕緊打開車。目擊者事後把過程PO到臉書：「超級誇張，乘客的頭竟然被司機夾在門外！」。

乘客將事發經過po到臉書。（圖／翻攝自臉書）

邱姓女大生雖後來化險為夷，但這次意外造成脖子紅腫，受到驚嚇。目擊者在臉書發文：「今晚7：30，靜宜大學邱姓同學搭乘台中市304號公車到秋紅谷站要下車時，司機竟在邱同學還未完全下車時就關上車門，當場一顆頭懸在車外，直到邱同學痛得大力拍打車門，其他乘客也嚇得驚聲尖叫，司機才驚覺出事停車，但邱同學的脖子已經紅腫，血壓飆高，嚇得無法言語。」

邱同學事後嚇得向老師求助，驚呼當下「差點死掉」，下車後立刻到醫院就醫，醫師診斷「脖子扭傷會頭暈想吐，宜休養」至少要追蹤半年。女學生驚恐表示，事發當天是她的生日，這次夾頭事件差點「生日變忌日」，太恐怖了。

邱同學同時向台中客運反映，台中客運則回覆「造成女學生夾傷，深感抱歉與不安。客運公司後續會負起責任擔負女同學的醫療費用。並召回駕駛教育訓練。」

(中時新聞網)