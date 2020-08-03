爸爸有多久沒有好好放鬆了呢？父親節即將到來，趕快幫自己安排一個放空之旅。暑假期間，墾丁福華渡假飯兒童夏令營天天帶著小朋友們體驗多元活動，也為爸爸媽媽空出屬於自己的時光，本周末適逢父親節，快把小朋友交給我們，讓自己好好的放鬆一下；8月8日下午飯店也有安排「2020爸爸愛你」特別活動，讓爸爸感受小朋友們滿滿的愛意。

兒童夏令營活動分為半日營及全日營，活動費用為半日營$350元、全日營為$600元。即日起於飯店官網訂房或電話預訂暑假期間住宿，加住6-12歲兒童，飯店即招待每位小朋友可參加兒童營半日一次。快幫小朋友報名參加，為爸爸空出一段期待已久的放空時光。

墾丁福華兒童夏令營為孩童建構一個歡樂、多元且安全的學習環境。今年兒童營特別新增小小科學家-動手玩科學，藉由各個互動裝置，讓小朋友從中認識科學原理並體會科學的樂趣。此活動是飯店與高雄國立科學工藝博物館合作，於飯店一樓舉辦「瘋狂科學家趣味科學特展」，策展人員比照於博物館中的展場規劃、設置互動裝置。而在夏令營活動中，將由培訓過的大哥哥、大姊姊於現場進行解說，帶領小朋友認識科學領域。除了動手玩科學外，其他活動，像是「波波積木益智力」、「用餐禮儀英語教學」、「水世界飆水趣」、「天才小廚師」等，每段課程都讓孩童充滿新鮮感並且激發想像力。

8月8日當日下午15點，飯店特別安排「2020爸爸愛你」特別活動，有爸爸跟小朋友合力挑戰的「搖擺我最行」的計步器計時挑戰，還有讓小朋友表達愛意的「爸氣十足」分貝機挑戰等等，讓爸爸與家人在特別的節日中留下特別的回憶。

本週六，父親節即將到來，快來墾丁福華為自己安排一個特別的旅程，不僅能讓自己好好放鬆一下還能與讓家人渡過一個美好的假期。另外，為讓民眾能有效利用紙本振興券，飯店配合使用之外，更推出「用振興券吃喝玩樂 享震心價」優惠活動，讓民眾來墾丁旅遊使用振興券，可以真正感受到振興券帶來的利益以提高振興的效果，直接向飯店訂房也可申請安心旅遊補助。洽詢專線(08)886-2323。

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