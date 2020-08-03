國民黨文傳會主委王育敏與革命實踐院院長羅智強今（3日）召開記者會，質疑蔡英文2016年提出六大勞工政見跳票，並安排革實院青年草擬政見白皮書。革實院也提出「32計畫」，若將來國民黨執政，三年內分兩階段提升基本工資至32000元，並在2032年前降低每週工時至32小時，且調整正常工時外之雇用成本。

國民黨指出，根據勞動部統計，2018年將近一半30歲以下年輕人，每月薪水不到3萬元，未來若物價指數成長、薪資繼續凍漲，很多年輕人將面對更沉重的經濟壓力。此次安排參與革實院的青年一起草擬勞工政策白皮書，從青年角度去思考勞動政策。

王育敏表示，蔡英文曾高喊「勞工是她心中最軟弱的一塊」，但過去她在立法院持續監督蔡政府勞工政策，關於制訂派遣勞工專法，四年都未曾送案進立院，對蔡英文握有龐大行政資源卻無大力推動而感到失望。

針對勞工權益問題，革實院表示，現今勞工政策不確實，導致年輕人背負沉重經濟壓力。而勞動部年初發布精算報告已表示，蔡政府有近10兆勞保潛藏負債危機，推算將在2026年破產。對此，革實院認為，蔡政府並未對外說明10兆資金破口如何填補，過去她曾說要撥補200億填補缺口，但王育敏認為，此手法僅能讓勞保財務危機延緩兩年。

革實院也提出建議擬定政見白皮書，表達國民黨若執政能提出的政策。包括32計畫，表示應提升基本工資至32000元，降低工時至32小時。應承諾債務不再惡化，明確對勞工說明如何填補10兆缺口。應正視多元勞工環境價值，更要將勞權教育納入課程及強化勞檢品質與勞動法庭職能。

革實院強調，執政黨應全面重新檢視勞工權益問題，不該放任政策跳票，執政多年卻未見勞工權益進步，並呼籲執政黨提出未來改善政策方向向勞工說明，實現政見承諾。

(中時 )