台中市警察局交通警察大隊重機隊，日前執行大型重機車勤邏勤務，行經台74線快速道路上近崇德交流道時，看見救護車載著病患卡車陣，立斷開啟警示燈，4部大型警用機車一路引導救護車，沿途鳴笛請前方汽車示意靠邊，協助救護車順利駛離匝道離去。

台中市警察局交通警察大隊指出，當時台74線快速道路壅塞，且台74線中清匝道有大排長龍的交通窘境，救護車雖鳴笛示意但仍塞在車陣中一籌莫展。警員見緊急救護狀況，怕延誤救護時機，當機立斷開啟警示燈一路引導救護車，沿途鳴笛並請前方汽車示意靠邊先禮讓。

交通警察大隊表示，交通警察大隊第一中隊警員陳國華、陳李載榮，王政中、陳瀅帆4名員警，騎乘大型警用重型機車，當機立斷前導開道，由台74線中清交流道護送至國道一號後離去，將原本需要至少塞車10分鐘的路程縮短至3分鐘，堪稱最高規格送醫開道。

交通警察大隊大隊長林沐弘呼籲，人命關天，所幸有警方大型重機機車最高規格緊急協助開道，讓原先需10多分鐘的時間，縮短為3分鐘，順利使救護車完成救護任務；在民眾有需要時，警方務必當仁不讓、挺身而出，才不會辜負民眾對警察維護社會秩序、為民服務的期待。

(中時 )