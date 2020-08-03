印度北方邦米爾扎布爾（Mirzapur）的錫坎達普村（Sikandarpur village），上週發生一起驚悚事件，一名以安裝電線杆和電線為生的男子庫瑪（Lovekesh Kumar）午睡醒來時發現有一條眼鏡蛇竟然鑽進了他的褲子，嚇得他一動都不敢動，就這樣「罰站」長達7個小時，才終於有捕蛇專家前來解救他。

根據《The Tribune》報導，事發當天庫瑪午睡起來時，發現有一條眼鏡蛇鑽進了自己的牛仔褲中；庫瑪心中非常緊張，深怕蛇會突然攻擊自己，於是小心翼翼的扶著一旁的柱子慢慢站起身，之後一動都不敢動，就這樣站著等人來救自己，而這一站就是7個小時。

影片中，庫瑪扶著一旁的柱子不敢動，由捕蛇專家將他褲子剪破脫下後，才終於抓出眼鏡蛇。庫瑪事後接受訪問表示，自己是一名虔誠的信徒，相信這次也是神明的力量救了自己，「雖然我被嚇呆了，但我仍然努力保持鎮定，而蛇也沒有咬我。」庫瑪說道，他將禁食一天，做為對神明的感謝。

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(中時新聞網)