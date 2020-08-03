根據Wind數據統計顯示，8月3日至7日滬深兩市將迎來單周19檔IPO新股申購，其中主板5檔，科創板7檔，中小板1檔，創業板6檔。值得注意的是，本次6檔創業板新股，是首批創業板註冊制下的新股申購，分別是鋒尚文化、美暢股份、藍盾光電、安克創新、卡倍億、大宏立。而大陸券商看好借鑒註冊制改革後，創業板融資規模和中籤率有望大增，並將帶來新增量，讓IPO新股申購收益可期。

據規定，創業板註冊制下新股上市的前5個交易日不設漲跌幅限制，5個交易日後漲跌幅限制變為20％。此外，當首檔註冊制創業板公司上市，所有創業板股票以及相關基金均會自動變為20％漲跌幅。

據每日經濟新聞報導，除創業板新股外，部份新股IPO也頗有看點。例如被譽為科創板合成生物第一股的凱賽生物，也同樣在3日申購。據凱賽生物公告顯示，本次發行股票數量為4166.82萬股，約占發行後公司總股本的10％，發行價為每股133.45元（人民幣，下同），募集資金總額為55.61億元，成為今年A股IPO募資總額第3名。

(旺報 )