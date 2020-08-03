面對蘇震清涉貪案，同黨的屏東縣長潘孟安、立委周春米與莊瑞雄（圖）不約而同以「勿枉勿縱」低調回應。（謝佳潾攝）

面對蘇震清涉貪案，同黨的屏東縣長潘孟安（圖）、立委周春米與莊瑞雄不約而同以「勿枉勿縱」低調回應。（謝佳潾攝）

近日立委集體涉貪案炒得沸沸揚揚，當中遭指涉貪2000萬的蘇震清，因深耕屏東多年，多次被傳出是下屆綠營推派的縣長人選，而今官司纏身，同黨的屏東縣長潘孟安、立委周春米與莊瑞雄面對媒體提問時，不約而同以「勿枉勿縱」低調回應。

恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程3日舉行動土儀式，潘孟安與周春米、莊瑞雄等人皆出席，而會後面對媒體提問對「蘇震清涉貪案」的看法時，3人都不約而同都說出「勿枉勿縱」4個字。

莊瑞雄說，這起案子對地方非常震撼，因為蘇震清委員在屏東經營非常深，不管在屏北或是剛選上的屏南，他都很積極在經營基層，而這件事是2013年的事，當時在修法時，大家都覺得修法很合理，且社會大眾、各黨各派都可以理解，只是在這個過程中很難想像發生這種事情，相信在司法上蘇委員要好好奮戰，但也期待檢調勿枉勿縱，把事情查得水落石出。

周春米則說，勤政清廉是民進黨從政黨員最重要也是最基本的，因此期盼近日偵辦的司法案件要能勿枉勿縱，而這起事件也讓我們重新檢討民進黨在連任之後的相關道德誠信問題，大家應該要更確實追求。

至於下屆縣長布局，她說，民主進步黨最重要的就是競爭，有競爭才能讓好的人出來，而雖然現在蘇委員發生這樣的事情，但大家對地方的努力、對地方做的事還是不間斷的。

而潘孟安也說，針對國會涉案相關人員，尊重司法勿枉勿縱，一切等待司法調查，尊重司法勿枉勿縱的精神。

(中時 )