目前台北、桃園、台中、台南、高雄等五都已公布今年7月份買賣移轉棟數，五都7月總計17,446棟，月增19.2%、年增2.8%，其中台北、桃園及高雄表現強勁。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，國內市場逐漸回溫、游資滿溢，房市交易愈趨熱絡，具話題性、建設題材的區域除了自用買盤外，投資置產型買方也出手購屋，而南部因科技企業設廠擴建、增加就業機會，帶動效果佳。

綜觀五都7月份買賣移轉棟數，台北市2,892棟，月增26.5%、年增0.6%；桃園市4,615棟，月增20.3%、年增13.8%；台中市4,059棟，月增11.2%、年減10.6%；台南市2,246棟，月增17.0%、年減0.3%；高雄市3,634棟，月增23.6%、年增12.1%。郎美囡表示，高資產資金回歸、資金動能強勁，台北市物件頗受青睞，至於桃園市話題鋒健，從機捷沿線到航空城議題熱度不減，且價格具競爭力，加速案量去化，而高雄市買氣沉寂已久後，終於谷底反彈，由於企業在南部擴廠、設廠帶動在地買氣，此外，先前交易一路緊縮，買方讓價意願高，增加成交機率。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然上半年數據不佳，但國內疫情趨緩，市場也逐漸復甦，尤其低利、游資充沛，海外回流資金及產業鏈布局態勢明顯，故不動產市場後市可期。

(時報資訊)