因與馬俊麟婚外情風波重創形象與事業的王瞳，日前卻一掃陰霾升格「蔡太太」，在教友見證下與艾成在大安區戶政事務所登記結婚，而原本婚訊是樁喜事，如今卻爆出王瞳老東家民視為此不滿生怨，而新聞曝光後，民視也做出回應。

王瞳、艾成閃婚，今被週刊爆出她結婚沒報備、獨家又沒留給自家，因此傳出民視內部不滿，而對於傳言滿天飛，民視出面回應：「爆料者唯恐天下不亂，居心不良消費他們，希望大家心存善意、給予祝福，民視是團結的大家庭，不容許有心人挑撥破壞」，鄭重澄清流言蜚語。

(中時新聞網)