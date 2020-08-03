勤業眾信（Deloitte）3日指出，日前量販龍頭家樂福收購頂好超市股權，以及台灣夏普跨足美妝百貨，宣布收購本土美妝連鎖通路美華泰，規劃利用會員資料庫轉型為美妝電商，宣告台灣生活零售產業的競爭態勢進入新紀元。

勤業眾信歸納，隨著產業光譜位移至下一個里程碑，台灣零售產業有「產業界線模糊、整併進入成熟期、數位轉型加速推展」三大特性，期許更多跳脫框架的變遷，並借力合適的策略夥伴，於新零售時代取得利基。

根據台經院2019年12月的統計，綜合商品零售業分為「百貨公司業（百貨）、零售式量販店業（量販）、超級市場業（超市）、連鎖便利商店業（超商）、其他零售業」等五類。

綜觀2016至2019年的發展表現，「超商與超市」在台灣通路產業的重要性漸增；「超商」不斷透過異業合作，增加商品與服務的多元性，2020年第一季產值達847億已超越百貨通路；若以成長性評估，則以「超市」表現最佳，其因應不同地點客群需求，彈性調整超市的規模與樣態，產業競爭界線朝模糊化的趨勢。

(工商 )