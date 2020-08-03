你今天LINE Pay了嗎？台北富邦銀行看好行動支付的發展，積極與LINE Pay合作推出各項通路加碼回饋活動，以打造「生活即金融、金融即生活」的便利支付生態圈！近期全民瘋振興的消費浪潮興起，北富銀更首度與7-ELEVEN及LINE Pay攜手合作推出20%高額回饋活動！凡於8/1~8/31至7-ELEVEN門市，以LINE Pay綁定富邦J POINTS卡及富邦其他信用卡、金融卡消費，單筆滿額最高享LINE POINTS 20％點數回饋，消費者快列好購物清單一次買好買滿，超高點數回饋拿好拿滿！

日前資策會曾進行2020年上半年行動支付調查，發現行動支付比例已首度超越實體信用卡/金融卡，足見消費者對行動支付的接受度大幅提升，逐漸成為生活的一部分，其中又以LINE Pay最常被消費者使用，因此北富銀今年更積極與LINE Pay合作，從客戶的剛性消費場景出發，再擴及電信、旅遊、交通等，逐步將吃喝玩樂與生活日用的版圖佈建得更加綿密完整，未來希望能讓卡友一支手機在手，買到哪、LINE Pay到哪，享受簡單嗶支付、開心賺點數的生活。

今年下半年政府陸續推出振興券、安心旅遊補助等專案以刺激消費，眾多零售店家也紛紛推出折扣或加碼優惠來響應，北富銀貼心提醒卡友，趁這波多重優惠齊發的購物好時機，更要當個聰明消費者，為自己挑選一張高額回饋的卡片，還可再獲得銀行提供的消費回饋！北富銀特別推薦卡友不論是外出用餐、添購家用、出遊踏青，都集中使用J POINTS卡消費，只要綁定LINE Pay支付後，12/31前於國內不限地點、不限金額，不論是刷卡支付或以LINE Pay支付，通通享LINE POINTS 3％點數回饋無上限，怎麼刷都給利！

行動支付趨勢已銳不可擋，北富銀持續與LINE Pay及指標通路合作推出回饋活動，凡以LINE Pay 綁定富邦卡支付即可享高趴回饋驚喜，例如8/31前於台灣中油直營加油站以LINE Pay綁定富邦J POINTS卡或momo卡消費最高享LINE POINTS 6％點數回饋，以及8/8前於MOS摩斯漢堡以LINE Pay綁定富邦信用卡及簽帳金融卡消費滿NT200元最高享LINE POINTS 10％點數回饋！

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