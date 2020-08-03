聞名全球的紅牛飲料，其創辦人是華裔泰國商人人許書標（Chaleo Yoovidhya）於1966年在泰國曼谷所設立的飲料品牌。2012年時，其孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）涉嫌酒後駕駛法拉利撞死警察，至今仍逍遙法外。除了檢方決定撤銷所有指控外，該案的目擊證人甚至於7月30日離奇車禍死亡。

根據國外媒體《路透社》報導指出，2012年時，紅牛飲料創辦人許書標之孫，瓦拉育涉嫌酒後駕車、撞死警察後肇事逃逸。而該案的目擊證人馬松（Jaruchart Mardthong）又於7月30日時，遭到機車撞擊後送醫不治身亡，由於泰國檢方先前決定撤銷對瓦拉育的指控，造成泰國民眾怒斥「有錢判生，沒錢判死」。

而日前泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）也強調會徹查馬松車禍身亡一事，同時也會成立特別委員會調查瓦拉育被撤銷控訴一事，不過由於委員會僅有30天的時間能調查，而且無法干預警察、法院的結果。

據悉，瓦拉育2012年酒後駕車時，撞上警察，並拖行了幾十公尺後肇事逃逸。雖然當時泰國警方有查出瓦拉育涉案，但他收了8次傳票都沒出庭，2017年時甚至對瓦拉育發出通緝，結果他反而馬上出境。而目前瓦拉育撞死警察案件已經結案，依照泰國現行法律，唯有在有新事證，或是受害人親屬直接將案件提交給法院，才有可能重啟調查。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)