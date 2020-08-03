大陸國務院新聞辦公室3日舉行新聞發佈會，介紹北斗三號全球衛星導航系統建成開通情況。中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其介紹，北斗衛星導航產業產值2019年超過3450億元（人民幣，下同），並強調即將要建設一個天際的低軌增強系統，有望在2025年之前就建成高精度這張網，全世界都會享受到北斗的釐米級的定位服務。

冉承其介紹，2035年前將建成更加融合、更加智慧的國家綜合定位導航授時體系，為未來智慧化、無人化發展提供核心支撐，持續推進系統升級換代，融合新一代通信、低軌增強等新興技術，大力發展量子導航、全源導航、微PNT等新質能力，構建覆蓋天空地海、基準統一、高精度、高智慧、高安全、高效益的時空資訊服務基礎設施。

另據大陸IT之家報導指出，北斗三號全球範圍定位精度優於10公尺，測速精度優於0.2公尺／秒，授時精度優於20奈米，亞太地區性能更優。當2018年北斗基本系統建成時，全球服務可用性為95％，如今北斗全球系統建成後，全球服務可用性已達99％以上。

(旺報 )