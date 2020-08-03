哈格比輕颭風雨驚人，台中市3日上午豪雨不斷，台中市文心路三段一棟大樓上大看板，不敵雨勢滑落，人行道上停滿機車，造成大約20台機車被砸到，幸好無人受傷。因為大型看板體積龐大，警方接獲報案後緊急通報，移除大型看板。

(中時 )