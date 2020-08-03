堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》時隔7年終於推出續篇，首集在日本開播隨即衝出22％超高收視率，直登今年日劇收視之冠，該劇在日本播出時段也已連續3週登上推特Twitter全球熱門榜冠軍，「半澤直樹」職場復仇記再掀觀眾狂熱。台灣觀眾現在也看得到！該劇全新續篇即日起在串流平台friDay影音、KKTV每週一同步與日本跟播，緯來日本台則8月8日起每週六起同步播出。此外，KKTV更上架《半澤直樹》全套前作，讓觀眾複習故事劇情。

《半澤直樹》原班人馬堺雅人、及川光博、香川照之、上戶彩等人竟都「神連戲」，在續篇的凍齡功夫讓觀眾嘖嘖稱奇。談起再度演出續作的心得，堺雅人也坦言：「有種恍如昨日的感覺，大家都沒什麼變，彼此默契也毫無違和感，一穿上西裝，那種感覺立刻就回來了！」透露續集還加入賀來賢人、今田美櫻、井川遙等新角色陣容，比起前作，好看度絕對是「加倍奉還」給觀眾。

片岡愛之助飾演的金融廳檢察官黑崎駿一，被粉絲暱稱為「黑崎娘娘」的他，在最新劇情中華麗回歸，由於黑崎娘娘一激動就會向男下屬伸出鹹豬手、施展「猴子偷桃」，絕技令人津津樂道。片岡先前受訪曾透露，在續篇中會再次施展大絕招，更會努力磨鍊精益求精，果然在第3集一登場，隨即伸出摩爪「偷桃」男同事，還使出「新招」，從男下屬背面褲襠下伸出手突襲「抓鳥」，讓男性觀眾紛紛笑稱「有股蛋蛋的哀傷」。

同樣睽違7年再度回鍋演出的香川照之，日前也不約而同分享當年的拍攝密辛。劇中「一跪成名」的香川照之，笑說自己在拍攝土下座劇情之前，其實曾親自跟導演福澤克雄「談判」，因為他認為以劇中角色的個性，下跪是絕不可能發生的，但導演深思後卻回他：「可是我希望你跪下去。」香川照之也只好照辦。

《半澤直樹》於2013年由緯來日本台播出時，即掀起一陣「全台瘋半澤」的收視熱潮，完結篇還以平均收視2.0，風光打破台灣日劇史上單集最高收視記錄。該劇續篇接續上一季令人震驚的結尾，半澤直樹雖讓大和田常務「土下座」下跪道歉，但卻從東京中央銀行降職到子公司，這季中他擔任東京中央證券營業企劃部部長，仍面臨被各大企業和銀行的無理要求刁難，秉持著「以牙還牙，加倍奉還」座右銘繼續在職場拚搏。

(中時 )