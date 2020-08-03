成功國中校長黃增新（右）轉任勝利國中籌備處主任，縣長楊文科（左）頒發聘書。（羅浚濱攝）

新竹縣中小學校長異動，坊間對有些優秀校長調到偏鄉質疑「被貶」，縣長楊文科3日在新卸任校長交接典禮強調，升學率並非校長做得好不好的唯一指標，若能把資源少的鄉下學校帶起來，讓每個孩子都能適性揚才，才能展現教育家的本事和價值。

楊文科以此釋疑「被貶說」，強調「縣府投資教育不手軟！」勉勵校長們抓住目標，永往直前，做好校園經營、校務領航與課程領導的角色，讓新竹縣的教育邁向卓越超群的里程碑。

8月1日退休的橫山國中校長李盈璋，最能彰顯教育家的本事，他在任內提升橫山國中學生學力穩定成長，學生曾獲106年世界數學邀請賽金牌，射箭隊拿下全國第一，107及108連續2年獲得全國生命教育特優。楊文科特別頒發感謝獎，肯定李校長在教育工作的奉獻。

這次新竹縣中小學計有連任校長20名、新任校長13名，由安興國小校長齊宗豫領誓下完成宣誓，在主計處黃文琦處長監交下，完成新、卸任校長印信交接。

新任校長為，成功國中陳雯玲、東興國中林健明、自強國中朱紋秀、寶山國中吳秉叡、博愛國中郭雅玲、關西國中謝鳳香、新埔國中何美慧、精華國中劉淑瑜、橫山國中陳韋伊、勝利國中籌備處主任黃增新、照東國小劉楚凰、福興國小鍾祥賜、坪林國小余舒蓉。

連任校長有，仁愛國中詹培莉、二重國中陳美君、北埔國中廖雪華、員東國中范素惠、石光國中張君豪、安興國小齊宗豫、中山國小郭碧玄、寶山國小彭鴻源、瑞興國小張小萍、員崠國小羅惠清、沙坑國小余志鴻、玉峰國小黃晴逸、新光國小朱陳國智、太平國小蔡桂榕、富興國小范熾強、石磊國小楊絮捷、北平華德福實驗學校王紹先、新樂國小高文良、桃山國小蘇美娟、大坪國小彭銘君。

(中時 )