王瞳3日出席民視《多情城市》夏日Party，與許仁杰、蘇晏霈、王凱、張家瑋、黃文星、GINO、邱子芯等藝人一起宣傳戲劇。王瞳7月底與艾成傳出婚訊，她透露結婚關鍵，「其實是他禱告來的，說7月7日要結婚，後來我也禱告，如果有映證就讓我看了」。說也奇怪，從那一天起不管是加油，還是停車位，不斷出現77神蹟，兩人在7月7日想登記，卻發現缺少艾成在馬來西亞的單身證明。談到女方父母反應，她坦言，「現在是不反對也不同意」。

王瞳表示：「我們還沒真正坐下來談，父母以前是強烈反對，現在是不反對也不同意，父母愛孩子，我知道他們也擔心，但我也34歲了，父母應該是祝福，只是有點驚嚇，所以無法接受這個事實」。至於她與艾成是否找時間回馬來西亞，她笑說：「可能要看這半年有無機會回去，主要還是要看戲的走向，因為一去28天就沒了」。

王瞳夫妻目前還是分開住，之後會搬到男方家一起生活，「結婚當然要住在一起，婚後有感覺比較踏實，但是要處理的東西太多了，所以還沒有太多甜蜜聊天」。她與艾成情牽十年，中間歷經風雨，好不容易又走到一起，雖然她說得平淡，但手上的婚戒閃閃發光，「全部的人一起去，他本來想買鑽戒，但我喜歡簡單的款式可以每天戴」。

對於周刊爆出她給特別媒體婚訊消息，惹來電視台不開心，她解釋，「有點被嚇到，想說沒有的事情竟然是獨家，對公司也不好意思，對方也沒求證，那是出道20年來最有人情味的公司，也許這種新聞可以賺到點閱率，但這樣不好。」民視也回應，「爆料者唯恐天下不亂，居心不良消費他們，希望大家心存善意、給予祝福，民視是團結的大家庭，不容許有心人挑撥破壞」

(中時 )