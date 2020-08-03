KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，早期的投資法令架構下，台商常於開曼、BVI或香港等地設立公司，間接轉投資大陸。

安侯建業聯合會計師事務所China Practice團隊會計師劉中惠指出，台商西進採用間接投資有一大優點，也就是「防火牆及未來調整彈性」，畢竟大陸當地法規限制較多，有時又缺乏彈性，相對無法配合企業實務運作，企業可以思考將整個集團功能做適當配置調整，合法運用租稅協定優惠，也能創造集團租稅效益。

近期因境外公司經濟實質規範越趨嚴格，加上香港未來發展尚不明朗，對於新的大陸投資，一些台商企業改採直接投資的方式。

劉中惠認為，因我國CFC條款隨著資金專法日出，最快2022年後實施，對於低稅負地區受控外國關係企業當年度盈餘，營利事業應認列投資收益，計入當年度所得額課稅。

另一方面，劉中惠表示，大陸針對間接股權移轉課稅規定及查核趨於成熟，透過處分境外控股公司來規避處分大陸投資之所得稅風險不容小覷，採用直接投資確實可以規避這些情況，有效降低稅務風險，但仍需視各集團狀況通盤考量決定。

(工商 )