53王姓男子與39歲許姓男子相識20餘年，2人因缺錢花用決定要「幹1票大的」，2嫌先在新北市新莊區偷竊機車代步，犯案前又再度偷竊另一個車牌偽裝，2日下午2時許搶奪1名婦人得手4500元，不到10小時雙雙落網，訊後被依偷竊、搶奪罪嫌送辦。

警方調查，王嫌、許嫌相識20餘年，均無業，2嫌因缺錢花用上周商議要一起「幹1票大的」，許嫌先在新莊區偷竊1輛機車代步，2嫌犯案前又再度偷竊另一輛機車大牌偽裝，自以為可以躲避警方追查。

由許嫌騎贓車搭載王嫌前往中和區捷運路，2嫌發現陳婦一人騎乘單車，且將隨身包包放置於單車前的菜籃，2嫌先騎機車靠近，由後座王嫌伸手搶奪包包，2嫌隨即加速往中和區興南路一段逃逸。

陳婦返家後將被搶經過告知家人，晚間7時許由兒子陪同前往景安派出所報案。警方立即調閱監視器展開追緝，發現嫌犯將贓車放置於新北市板橋區金門街，警方晚間8時許前往埋伏，果然發現王嫌就在附近，當場將他逮捕歸案。

王嫌供出另一名許姓共犯，晚間10時許由中和警分局偵查隊長廖武郎率隊前往新莊區逮捕許嫌到案，2嫌坦承犯案辯稱因缺錢花用才會搶奪。警訊後依偷竊、搶奪罪嫌送辦。

(中時 )