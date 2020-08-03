為籌備10月在新竹市登場的「2020台灣設計展」，市長林智堅3日起帶領由市府各局處長、竹科夥伴組成的團隊走訪7縣市，將蒐集各縣市創意設計產業，今天第1站到桃園，並在市長鄭文燦陪同下拜訪Gogoro，首次揭密Gogoro設計部門「design studio」。

林智堅指出，新竹市將於今年10月1日至10月11日舉辦2020台灣設計展，並以「Check in新竹，人來風」為主題，在新竹公園及舊城區展出豐富的展覽，遊客可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹。

為了幫助新竹市籌備「2020台灣設計展」，Gogoro執行長陸學森首次帶領來訪團隊參觀設計部門「design studio」，還首次公開Gogoro從裡到外設計草稿，包含引擎、電池、外觀設計，更有Gogoro各代成品，精密設計宛如來到動畫工作室。

林智堅說，Gogoro不僅是交通與能源產業，更藉由大數據串聯，打造智慧生活，各項數據、資訊可以有更多運用，讓公共建設更具美感也符合民眾需求，2020設計展將邀請台灣強而有力的設計力，包含公部門、企業展現台灣軟實力。

鄭文燦市長說，桃園也將在2022年承辦台灣設計展，今年10月的新竹設計展，他一定會帶隊觀摩，2020年設計展，將設計概念放大為城市治理、美學設計，將打造台灣設計能力，相信一定是設計饗宴。

(中時 )