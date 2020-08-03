台灣民眾黨成立周年黨慶暨黨員大會昨登場，現場總共有2610名黨員出席，以及2531份委託書，按照民眾黨中央中評會前一天統計，一共有8068位合格黨員，成功過半達到門檻。 對此，網紅四叉貓則諷刺「一口氣砍了4000黨員」，網友也呼應表示「黨員在有跟沒有之間」。

民眾黨黨員大會昨在桃園市國立體育大學綜合體育館舉行，據《政黨法》規定，黨員大會得2年開一次，且有2分之1出席人數或繳交委託書，才能順利成會。民眾黨昨午兩點多宣布，經清點後，有效黨員人數為8068人，昨日出席加委託書共5287人，已達法定人數，外界質疑民眾黨的「滅黨危機」也因此解除。

然而，許多人卻對於黨員人數感到質疑。其中四叉貓在臉書貼出黨員數：8068；出席者：2610以及委託書：2531，表示「恭喜達標！」，但也諷刺表示「一口氣砍了4000黨員」。

網友則呼應表示「黨員在有跟沒有之間」、「怎麼有四千名黨員被退黨 像極了愛情」、「剛剛好超過」、「消失的那些黨員」、「先射箭再畫靶」、「一次砍三分之一黨員，這政黨好柔性」、「民眾黨員真是『可割可棄』」、「好厲害有過半」、「只要被砍的黨員去提告黨籍存在就好笑了」。

柯文哲昨表示，台灣在藍綠惡鬥導致國家空轉下，必須展開「第二波的寧靜革命」，「建立共融社會、實踐國家治理」。臉書粉絲專頁「抓到了！這梗很綠」也諷刺表示，砍完4000黨員，就可以革命了!可能很多黨員還不知道自己已經死了，「史稱寧靜革命2.0」。

(中時新聞網)