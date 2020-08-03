武漢肺炎準新藥瑞德西韋傳被美國通包，台灣7月底前原訂輸入2000劑，實際僅78劑，引發關注。指揮中心今天表示，目前國內仍夠54名患者使用，也找到替代用藥，擬納入治療指引。

國際間武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為了確保疫情捲土重來時，國內重症患者有藥可用，衛生福利部食品藥物管理署5月底火速核准瑞德西韋的藥品許可證。台灣因參與臨床試驗具輸入資格，食藥署預訂1000人次劑量，盼能7月底到貨。

不過，今天有媒體報導，美國政府6月底宣布購買50萬劑瑞德西韋，等於占了生產瑞德西韋的吉立亞藥廠7、8、9月的全部產量。

食藥署藥品組科長張連成今天接受媒體聯訪時表示，食藥署相關通關程序都已到位，端視吉立亞台灣分公司向總公司爭取到多少劑，確認數量後就會通報食藥署，按既有程序盡快進口。

張連成說，吉立亞台灣分公司原本預計輸入2000劑，7月份已先輸入78劑，先前臨床試驗剩餘的藥品也會留在國內使用，但畢竟疫情是全球性的，各國都在爭取藥品，最後仍得由總公司綜合評估全球疫情及供貨狀況，才能確定進口的數量，美國訂單是否影響台灣進口量，非食藥署所能掌握。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，目前國內瑞德西韋共有328劑，可供54名重症病人使用。據統計，重症個案約占全體個案的8%，推估全台至少出現超過540例個案，或出現大型社區群聚且有重症機率較高老人家確診較多，這328劑才可能用完。

不過，即便瑞德西韋進口量不大，也不用過度擔心。莊人祥說，國際最新研究發現，一款類固醇老藥「地塞米松」對於需要用氧的嚴重肺炎也有療效，可望作為瑞德西韋的替代用藥，明天將召開專家會議討論是否納入暫行治療指引。

(中時新聞網)