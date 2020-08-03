塑膠袋幾乎成了生活必需品，但從生產到處理都會造成大量資源的浪費，今天（3日）宜蘭市長江聰淵前往慈濟位於宜蘭市南門里的塑膠袋回收站，感謝慈濟回收站協助環境的清潔，也呼籲市民不要使用一次性塑膠袋，多用可重複使用的環保袋。

宜蘭市南門里西安街的慈濟塑膠袋回收站，是由王麗花等環保志工所組成，每天王麗花等人都會騎著腳踏車前往傳統市場回收塑膠袋，塑膠袋回收後再分裝，但很多民眾並不清楚塑膠袋也有分可回收與不可回收。

慈濟回收站指出，簡單的區別就是裝食品、清潔劑的塑膠袋不可回收，具有彈性的塑膠袋，如作為緩衝包材的氣泡布就可以回收。

江聰淵表示，塑膠袋雖然很方便，但會造成環境的損害，既不能分解，焚燒又會有毒氣，回收站工作非常繁雜，但志工們無怨無悔，特別感謝他們的付出，呼籲民眾不要使用塑膠袋，如要使用也可以將可回收的塑膠袋整理好，送至回收站來回收。

(中時 )