上市營建股皇翔（2545）今（3）日除息，每股配發現金股利1.2元，訂8月3日為除息交易日，8月26日發放。受惠今年業績將有「錢景」，今天皇翔除息行情，頗有亮點，股價持續在平盤以上，終場上漲1.93％，距離填息已完成五成。

皇翔今早除息參考價為36.3元，儘管台股大盤紅翻黑，但皇翔股價維持在2％以上漲幅，一度衝上37.3元，距離完成填息之路，已走了一大半；終場收紅在37.0元，漲幅達1.93％，成交量激增至761張。

皇翔將靠雙北市兩大案「皇翔PARK」和「皇翔中山」同步銷售貢獻；至於第二座飯店－台北市忠孝東路「格拉斯麗飯店」（Hotel Gracery），預計年底完工並取得使用執照、2021年開幕營運加入貢獻行列。

皇翔第一季稅後已賺1.33億元、EPS達0.41元，相較去年全年稅後淨利1,433萬元、EPS僅0.04元，今年首季已賺贏去年全年。

法人估計，依皇翔雙北市兩大新成屋案的銷售進度觀察，全年營收獲利將超越2019年。

(工商 )