前促轉會副研究員吳佩蓉，日前踢爆國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文涉抄襲，引起軒然大波。沒想到她再驚爆，國民黨立委許淑華碩士論文也有抄襲疑慮。

先前吳佩蓉指出李眉蓁論文涉抄襲，爭議延燒，李眉蓁落淚宣布主動放棄學位，而中山大學已將此案送交審查，預計1個月內審定確認。

另外，吳佩蓉也控高雄市議員李雅靜論文也涉抄襲，且不斷窮追猛打，1日再踢爆李雅靜碩論，涉嫌盜用指導教授汪明生的科技部計畫研究成果，要求李雅靜道歉並辭職。

昨（2）日吳佩蓉又指控論文抄襲，這次目標是許淑華。吳佩蓉表示，臉書突跳出「神力女超人」許淑華到高雄輔選李眉蓁的動態訊息，被派發的責任區恰恰是李雅靜的鳳山，憑著直覺開始上網搜尋許淑華的背景，發現2009年許淑華在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉，並直接進行人工比對。

吳佩蓉直言，摘要看起來就不太對勁，接著搜尋第一章緒論，從標題開始，整整五大段（近2頁篇幅），全部抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論〈公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶葉文化產業為例〉（第3〜5頁），而許淑華的參考文獻也未載入。

接著第4頁台東縣「池上米」，一整段抄襲台東大學區域政策與發展研究所賴榮盛的碩論〈WTO與稻米產業競爭力研究：以台東縣池上鄉池上米為例〉（第8頁），參考文獻同樣地沒載入這本。第二節研究問題與目的所列的圖文，抄襲來源不明，但在玄奘大學公共事務管理系曾資程的〈新竹市世博台灣館產創園區委外經營之研究〉碩士論文，有出現類似的圖文，而曾有註解資料出處。

吳佩蓉查看近10頁，發現至少有2頁確定涉及抄襲，其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆，但她也說，以人工比對的方式，確實較難發現抄自報章雜誌、教科書、專書、（委託）研究報告、未公開的期刊論文或碩博士論文，必須用專門的軟體進行比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀的方式，才可能揪出抄襲的全貌。

(中時新聞網)