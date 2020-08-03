把握體育署、國家運動訓練中心為了選手而辦的模擬2020東京奧運對抗賽，選手努力展現國際賽事因為新冠肺炎疫情停賽期間的訓練增果，體操場上2018雅加達亞運單槓金牌唐嘉鴻，今天在單槓項目展現新動作，將招牌動作「貓跳」提高難度，秀出了跳轉540度精湛技巧，放眼明年奧運更有信心。

唐嘉鴻的教練翁士航指出，從亞運以起評分16.0分拚下金牌後，這兩年子弟兵努力提升難度，去年拿坡里世大運起評分提高到16.3分，今天則是拿出起評分16.4分的動作，在該循環所有選手完賽後，再加碼秀出起評分16.6分的動作，一次跳轉540度順利完成，可惜隨後另一個動作吊槓，重新上槓後完成整套動作。

儘管挑戰更高難度動作有吊槓，唐嘉鴻也很開心有機會找回比賽心情，「第一次在大家面前秀出新動作，也算是達到我的目標，蠻開心的。」

唐嘉鴻和翁士航都很感謝有這次模擬賽，提供好的比賽氣氛，幫助選手多累積經驗，翁士航認為唐嘉鴻目前實力可以做到一些更難的挑戰，之後會再討論如何再進步，也計畫讓唐嘉鴻體重再稍減個1公斤，增加完成動作的優勢。

(中時 )