百和(9938)今日除息，開盤參考價61.5元，今日股價開高後，跟隨台股走勢一度翻黑，尾盤多頭力守高檔，漲幅逼近1%，填息之路慢行。

百和上半年在房地產推案交屋入帳下，EPS為2.58元及0.96元，由於房市推案有9成已在上半年認列，僅存1成左右會陸續在第3季認列。在本業方面，6~8月為傳統淡季，8月下旬接單就能好轉，第4季接單可望恢復正常。

百和上半年合併營業淨利為15.18億元，稅前盈餘14.57億元，歸屬母公司稅後純益7.69億元、年減3.5%，每股純益2.58元。

(時報資訊)