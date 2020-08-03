《其他股》填息路上 百和慢行 13:582020/08/03 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百和(9938)今日除息，開盤參考價61.5元，今日股價開高後，跟隨台股走勢一度翻黑，尾盤多頭力守高檔，漲幅逼近1%，填息之路慢行。 百和上半年在房地產推案交屋入帳下，EPS為2.58元及0.96元，由於房市推案有9成已在上半年認列，僅存1成左右會陸續在第3季認列。在本業方面，6~8月為傳統淡季，8月下旬接單就能好轉，第4季接單可望恢復正常。 百和上半年合併營業淨利為15.18億元，稅前盈餘14.57億元，歸屬母公司稅後純益7.69億元、年減3.5%，每股純益2.58元。 (時報資訊) #百和 #除息 #填息 #股價 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 財經 一代拳王、張忠謀昔日接班人領軍 打造台股第二座護國神山 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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