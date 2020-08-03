瑞昱(2379)第二季受惠新冠肺炎疫情衝擊，PC、網通相關出貨湧現急單，預計第二季獲利表現不淡，展望第三季，由於疫情延燒，居家辦公、遠端教學等趨勢將延續，加上TWS新品加持，第三季可望不淡。另外，瑞昱長線耕耘乙太車用網路，據悉有機會打入特斯拉，也將扮演長線營運動能之一，今股價衝上新歷史新高，一度飛越400元大關，最高達401元，午盤也維持逾4.5%的漲幅。

瑞昱第二季營收173.38億元，季增加8.85%，寫下單季歷史新高紀錄，累計上半年總營收332.66億元，年增18.74%。

瑞昱第二季因新冠肺炎衝擊，帶動PC周邊、網通需求大增，加上全球疫情恐掀第二波，遠距教學、居家上班等需求延續，整體需求有機會延伸到第三季。另外，瑞昱第三季還有TWS(無線藍芽耳機)新品入列，預計將導入ANC(自動降噪)功能，毛利率更勝先前產品，瑞昱TWS在非蘋陣營中佔比高達80%，下半年TWS將成重要動能之一。

另外，瑞昱長線耕耘乙太車用網路，據悉有機會和電動車大廠特斯拉合作，車用市場毛利率高且產品周期長，中長線具有想像空間。

瑞昱6月營收也傳捷報，單月營收首度超越60億元關卡，達60.78億元，月增加6.16%、年增加加21.56%。

瑞昱將在本周三(8月5日)舉辦法人說明會，屆時除公布第二季財報外，也將針對第三季營運做出明確說明。

(時報資訊)