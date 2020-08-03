中華電(2412)宣布，協助彰化縣建構「空氣品質感測物聯網」，108~109年間，分別於彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區、工業區周邊緊鄰社區、人口密集點及交通要道，共布建多達300個感測點，透過分析平台24小時全天候的監測空氣品質、異常即時通報，協助環保局稽查人員有效追蹤污染來源。

彰化縣環保局表示，中華電建置的空氣品質感測器，監測項目包含溫度、濕度、細懸浮微粒(PM2.5)等，藉由即時傳送感測數據至空氣品質分析平台，以感測點的時序變化及相對位置，分析「數據相對趨勢」及「時空特徵數據」，輔助標定污染熱區及可能污染時間熱點；感測器數據雖無法直接做為裁罰的證據，但可做為查核依據，協助環保局人員進行深度稽查，透過智慧監測物聯網技術，從去年10月至今已協助環保局查獲多家工廠，共裁罰40萬元，因此彰化縣環保局也呼籲業者，應確實操作空氣污染防制設備及落實執行相關防治措施，以免受罰。

近年環保署、全台縣市環保局處，對於空氣品質監測需求與日俱增，中華電表示，透過多次執行政府、工業區、工地等相關空品專案，使空氣品質平台的應用服務漸趨完善，以彰化縣為例，除大規模的布建感測監測網外，藉由監測平台提供各式數據統計分析及環境異常事件告警，並納管工廠產業製程資訊、污染源分布位置、鄰近環保署空品測檢站的數據及風向風場等資料，進行區域多元化數據比對，整合稽查污染源及溯源應用功能，提供監測、蒐證、稽查、比對、預測等應用情境，有效反映地區性、臨時性的空污問題。

未來中華電也將持續投入更多開發人力、精進強化平台功能，期望透過空品感測物聯網一條龍應用服務，協助政府擬定空污政策或業者自主管理，從源頭監測有效解決空污問題。

(時報資訊)