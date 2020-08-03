銅箔基板廠台光電(2383)公布上半年財報，其中第2季稅後盈餘為8.61億元，創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為4.98元，由於第3季進入傳統旺季，台光電預估，第3季會更旺，兩家亞系外資在最新報告分別給予台光電「優於大盤表現」及「買進」評等，並同步上調目標價，其中一家外資目標價更上看210元。

台光電第2季合併營收為63.01億元，單季合併毛利率26.59%，季增2.38個百分點，年增2.05個百分點，創下歷年同期新高，稅後盈餘為8.61億元，季增17.43%，年增28.04%，每股盈餘為2.69元，累計上半年營收122.1億元，年增9.9%，為歷年同期新高，合併毛利率為25.44%，較去年同期增加2.44個百分點，稅後盈餘為15.94億元，每股盈餘為4.98元。

隨著蘋果等手機品牌廠5G新機將在下半年陸續上市，台光電預估，第3季旺季會更旺。

兩家亞系外資最新報告，均正面看好台光電，其中一家亞系外資指出，預期新iPhone將推升台光電第3季營收及獲利率成長，預估營收將季增12%，由於營收及淨利率提升，因此將台光電2020年、2021年每股盈餘提高11%、12%，給予「優於大盤表現」評等，目標價從141元調升至197元。

另一家亞系外資則表示，台光電在高階智慧型手機領先地位，有助於公司在5G升級趨勢中受惠，且新跨入的資料庫中心及伺服器市佔率持續提升，因此調高台光電2020年、2021年年收入預估增加1%、6%，以反映優於預期的產品組合及淨利率趨勢，維持「買進」評等，並將目標價上調至210元。

(時報資訊)