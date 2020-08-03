台北地檢署偵辦立委貪瀆案，蒐證逾4年，辦案人員利用立院休會期間，立委不具保護傘機會，大規模展開搜索約談，但剛好也拜新冠肺炎疫情所賜，相關證人及被告因國外疫情未解封，無法出國，人都在國內，檢調決定收網逮人，順利一舉成擒。

檢調懷疑，蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等多位前、現任立委涉嫌利用舉辦民間公聽會名義，向有意爭奪SOGO經營權的太流前董事長李恆隆索賄。

蘇震清約涉嫌收賄2000萬元，含出席公聽會200萬元、廖國棟涉收900萬元，含出席公聽會200萬元、陳超明涉收賄600萬元、徐永明涉收約200萬元、陳唐山疑涉收賄50萬元；檢調初估5人涉收賄金額約3750萬元，李恆隆是以支票支付。

據指出，5人分別辯稱，與李恆隆之間的資金往來借貸、收受政治獻金或捐款，且並非用於私人開銷。

但檢方認為，「立法院職權行使法」規定立委舉辦公聽會流程，這些立委參加的公聽會不符合該法規定，且5人參加公聽會，就收取100萬至200萬元，金額已逾一般正常的社會習俗及禮儀等行情。甚至立委收受政治獻金亦有嚴格規定，立委在非選舉期間，收受款項，恐非單純政治獻金。

檢調透露，本案已偵蒐逾4年，選擇7月底收網的原因，除了「案外案」趙正宇剛收到錢，錢還來不及處分，且適逢立法院休會期間，立委沒有保護傘，可以逮捕。

加上今年初武漢肺炎疫情爆發後，所有被告及證人因都無法出國，讓檢調掌握相關人的行跡，才能一次全數約談被告及證人共63人，一個人都跑不掉。

(中時 )