《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（3）日的國際新聞重點。

【1】傳川普放行 限期TikTok 45天和微軟達成交易

路透社引述消息人士指出，美國總統川普2日已經同意放行，讓大陸短影音分享平台「TikTok」母公司字節跳動45天內和微軟達成出售協議。同一天，微軟也首度證實持續和字節跳動洽談收購事宜，目標9月15日以前完成交易。

【2】白宮防疫高官示警：美新冠大爆發進入新階段

白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）2日示警，美國疫情已經進入「新階段」，已經不像3、4月的情況，病毒同時擴散至城市及鄉村地區，她坦言疫情「非常廣泛」。

【3】白宮幕僚長：美國總統大選如期11月3日舉行

美國總統川普7月30日在推特發文，稱新冠病毒疫情導致許多地方擴大採取通訊投票，可能導致舞弊影響選舉結果，他更拋出延後總統選舉的提議，引發各界譁然，不過白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）2日表示，美國總統大選將如期在11月3日舉行，並指出川普會贏。

【4】印度內政部長染新冠 全國170萬人確診

印度內政部長阿米特•沙阿（Amit Shah）2日傳出確診新冠肺炎、並且入院治療，他成為印度政府中，感染新冠病毒的最高級別官員。

【5】伊朗隱瞞新冠肺炎疫情 政府數據遠低於真相

伊朗政府内部人士透露，官方隱瞞真實疫情數據，真實確診和死亡案例人數遠超過政府官方數據的2倍及3倍。

(中時新聞網)